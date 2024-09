Hogwarts Legacy è in offerta al prezzo minimo storico su PlayStation Store, Steam e Xbox Store

Per festeggiare l'inizio di un nuovo anno scolatistico, Warner Bros. Games ha lanciato la promozione "Back to Hogwarts", grazie alla quale è possibile acquistare Hogwarts Legacy in offerta per un periodo limitato scontato del 70%, raggiungendo il prezzo più basso mai visto finora su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

Più nello specifico le versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy al momento sono in offerta a 20,99 euro anziché i 69,99 euro canonici, mentre quelle PS5 e Xbox Series X|S sono vendute a 22,49 euro invece di 79,99 euro.

Per quanto riguarda Steam, il gioco è in promozione a 17,99 euro per la Standard Edition e a 20,99 euro per quella Deluxe. È in offerta anche il DLC Pacchetto delle Arti Oscure a 5,99 euro, contro i 19,99 euro standard. Nel momento in cui scriviamo non è attiva nessuna promozione per la versione Nintendo Switch.