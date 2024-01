Trails, vendite a quota 7,5 milioni di copie per la serie di Falcom

Quando mancano ormai pochi giorni all' uscita di Trails of Cold Steel 3 e 4 su PS5 , l'annuncio conferma anche che la saga vedrà nel corso di quest'anno l'arrivo di un nuovo capitolo, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria .

La Leggenda degli Eroi

Trails, un artwork della serie

Per quanto di nicchia, specie in Europa, la serie Trails può contare su valori produttivi interessanti, come dimostra la nostra entusiastica recensione di The legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, uscito su PS4 tre anni or sono.