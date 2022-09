Tunic aggiornato, ora è più accessibile e può essere reso più facile

La software house Tunic Team ha pubblicato un aggiornamento per Tunic, mirato a renderlo più accessibile e, in generale, più facile, per chi non vuole o non può affrontare la sfida a livello difficoltà più alto.

Tunic è stato ancora aggiornato

Intanto è stata aggiunta la possibilità di modificare i controlli, in modo da poterli adattare alle proprie esigenze. Aggiunti anche dei suggerimenti visivi per i puzzle audio, che servono essenzialmente per rendere fruibile il gioco anche da chi ha problemi di udito o, in alcune circostanze, è costretto a giocare senza cuffie e senza volume.

Oltre a ciò, nelle fasi avanzate del gioco apparirà un pulsante che aiuterà a superare alcuni puzzle particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico. Infine, è stato aggiunto un menù di impostazioni per la difficoltà, che consente di regolare la sfida a seconda delle proprie esigenze e capacità, senza dover scegliere per forza tra la modalità No Fail, in cui si è immortali, e quella standard, per alcuni troppo impegnativa.

L'ultima novità riguarda la modalità Speedrun, che aggiunge un timer in gioco e un resoconto di fine di gioco.

Oltre a ciò sono stati risolti anche alcuni bug residui, che non fanno mai male.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Tunic.