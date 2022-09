Steam: svelati i titoli più popolari di agosto 2022

Steam ha svelato quali sono stati i giochi più popolari di agosto 2022 sulla piattaforma, ossia quelli che hanno prodotto più ricavi tra le nuove uscite. In particolare ha sottolineato gli ottimi risultati di Marvel's Spider-Man, titolo attesissimo di PlayStation, e Guild Wars 2, gioco di vecchia data, ma mai arrivato prima su Steam.

Cult of the lamb è tra i più popolari di agosto 2022

"L'estate è il momento perfetto per l'uscita di un successo e il mese di agosto è stato all'altezza della situazione con una serie di titoli che hanno scalato la classifica delle novità più popolari. Essendo uno dei supereroi più amati degli ultimi 60 anni, le aspettative erano notevoli per il debutto su PC di Marvel's Spider-Man Remastered. Insomniac Games e Nixxes Software hanno fatto centro, consentendo ai giocatori di sfruttare appieno l'hardware moderno e alzando al contempo l'asticella su ciò che gli utenti di Steam possono aspettarsi da un'esperienza creata per PC. E soprattutto, è fantastico su Steam Deck! Il mese di agosto ha visto anche il debutto su Steam del gioco multigiocatore di massa Guild Wars 2. L'arrivo su Steam ha coinciso con il recente evento di gioco e con i festeggiamenti per il 10° anniversario di questo classico pluripremiato.

Questi sono i titoli più popolari di agosto 2022 tra i nuovi lanci su Steam (presentati in ordine casuale, come tipico della piattaforma):

Marvel's Spider-Man Remastered

Cult of the Lamb

Destroy All Humans! 2 Reprobed

FreshWomen

Two Point Campus

SD Gundam Battle Alliance

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim

A.V.A

Soul Hackers 2

Thymesia

Call of the Wild: The Angler

PlateUp!

F1 Manager 2022

Questi i free-to-play più popolari di agosto 2022:

A.V.A

Guild Wars 2

Galaxy Life

Heaven Burns Red

Vediamo invece quali sono i DLC più popolari di agosto 2022: