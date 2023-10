Turtle Beach Atom Cobalto per iPhone: prenotazione su Amazon Italia, vediamo il prezzo

Tramite Amazon è possibile fare il preordine del nuovo controller Turtle Beach Atom Cobalto per dispositivi iPhone. La data di uscita su Amazon Italia è il 23 ottobre 2023 e il prezzo è 89.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di abbassamento di prezzo tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione, si pagherà il prezzo scontato senza dover compiere alcuna azione. Mancando pochi giorni all'uscita, in ogni caso, non ci aspettiamo sconti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Turtle Beach Atom Cobalto per dispositivi iPhone si collega tramite una connessione Bluetooth a bassa latenza. Il controller è composto da due unità indipendenti che comunicano con wireless da 2,4 GHz. Con il controller potete giocare ai videogiochi mobile nel modo migliore, soprattutto i prodotti pensati per PC e console tramite il cloud di Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e non solo.