Earthless, un deckbuilder ambientato nello spazio che potrebbe rivelarsi una sorpresa

Il genere umano è sull'orlo dell'estinzione. Un'altra volta, direte voi. In effetti capita spessissimo, soprattutto nei videogiochi. All'universo interessa poco della nostra sofferenza, ma a noi umani un pochino scoccia di dovercene andare così, senza nemmeno provare a lasciare una traccia della nostra esistenza per qualche turista di Hd1 che un giorno scegliesse di passare le vacanze di Natale dalle nostre parti, quindi decidiamo di partire su di una nave spaziale ben attrezzata alla ricerca di un nuovo mondo da abitare. Purtroppo la strada che ci separa dalla meta è lunga e irta di pericoli: leggasi creature che non hanno niente di meglio da fare che provare a distruggerci (del resto ognuno ha i suoi hobby). Probabilmente avranno dato uno sguardo a TikTok e avranno capito che tutto sommato se diventassimo polvere cosmica non sarebbe poi questa gran perdita, il che ci trova assolutamente concordi in linea generale, tanto da avergli mandato un curriculum per vedere se possiamo essere d'aiuto e salvare la pellaccia.

Earthless è un deckbuilder sviluppato da Blackbird Interactive , gli stessi di Crossfire: Legion , Homeworld 3 e Hardspace: Shipbreaker . La demo che abbiamo provato dava accesso a un intero capitolo, in cui abbiamo avuto modo di maneggiare le meccaniche fondamentali e assaggiare le potenzialità di costruzione del nostro mazzo di carte. Avviata una partita il sistema genera proceduralmente una mappa stellare suddivisa in caselle. Il nostro obiettivo è arrivare al limite della mappa scegliendo di volta in volta da quale casella passare. Se avete mai giocato a Slay the Spire , la prima parte di Inscryption o, in misura minore, a Monster Train , più o meno sapete cosa aspettarvi. In effetti il titolo di Blackbird appare molto derivativo a livello di struttura generale e in linea di massima riprendere alcune delle idee dei giochi citati, adattandole al suo scenario. Le caselle di loro possono essere legate: a eventi narrativi, che solitamente comportano una scelta che fa felici alcuni dei membri del nostro equipaggio e scontenta gli altri; a dei miglioramenti di questi ultimi, che danno dei bonus in battaglia o in altri aspetti della gestione del viaggio; a delle aree di ristoro, che danno la possibilità di riparare lo scafo della nave o di cercare materiali, o ai combattimenti veri e propri, in cui bisogna o eliminare tutti i nemici, o raggiungere un certo punto della mappa, ben evidenziato. L'obiettivo di ogni casella, a parte quelle dei combattimenti che richiedono uno sforzo in più, è di ottenere nuove carte o nuovi potenziamenti per diventare sempre più efficienti.

Sistema di combattimento

Costruire il mazzo focalizzandosi su una strategia è fondamentale per andare avanti

I combattimenti a colpi di carte sono il fulcro di Earthless, naturalmente. Gli scontri si svolgono tutti su delle mappe divise in caselle, dove vengono disposti i nemici, gli eventuali elementi statici dello scenario, come ad esempio degli asteroidi o delle nubi contaminanti e, naturalmente, la nostra astronave. A ogni turno vengono estratte delle carte dal nostro mazzo, quest'ultimo gestibile dalla schermata della mappa galattica (nella demo non ha avuto molto senso farlo, visto che non si accumulano così tante carte). Il sistema di combattimento è molto semplice: si agisce a turni alternati con i nemici e bisogna spostarsi tra le caselle giocando le carte per raggiungere gli obiettivi dati. All'inizio si dispone di carte molto blande, che permettono ad esempio di portare attacchi missilistici o di erigere uno scudo più resistente intorno al nostro veicolo, ma vincendo le battaglie e superando gli eventi narrativi il mazzo finisce per arricchirsi, al punto che si riescono a realizzare delle combinazioni di effetti davvero interessanti, tra moltiplicatori di danno, protezioni speciali, danni passivi, riduzione del calore e quant'altro. Una delle scelte più interessanti a livello di design riguarda l'aver slegato i movimenti dell'astronave dai punti azione delle carte.

Ogni volta che si muove, la nave produce del calore che, se non gestito, rischia di mandare in sovraccarico tutti i sistemi, danneggiandola prima e distruggendola sul lungo periodo. Fortunatamente ci sono delle carte pensate per raffreddare lo scafo, che vanno usate saggiamente proprio per massimizzare gli spostamenti e l'utilizzo di altre carte.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle carte, queste sono legate a un sistema più classico. All'inizio di ogni turno si dispone di quattro punti azione con ogni carta ha un costo in punti azione per essere giocata, al netto di alcune abilità o effetti di altre carte che li possono azzerare. Così, modulando l'uso delle carte, è possibile fare giocate più lunghe e ottenere effetti più pirotecnici. In realtà non sappiamo fino a che punto possa spingersi la costruzione del mazzo in Earthless, perché la versione di prova termina in una fase ancora preliminare dell'esperienza, quando il giocatore non ha ancora avuto modo di esprimere il massimo potenziale del suo mazzo, ma le premesse sono davvero buone e siamo riusciti a fare cose comunque interessanti, come trasformare gli asteroidi in armi o emettere elettricità a ogni movimento. Comunque sia, vedremo nella versione finale se le buone premesse sbocceranno.