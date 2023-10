Children of Silentown ha venduto più di trentamila copie, è un successo

Non tutti i giochi devono vendere dieci milioni di copie per diventare dei successi. Lo studio di sviluppo Elf Games ha annunciato con una certa soddisfazione che l'avventura grafica Children of Silentown ha venduto più di 30.000 copie tra tutte le versioni. Trattandosi di un team di sviluppo molto piccolo, viene considerato un ottimo risultato.