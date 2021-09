Turtle Beach Recon 200 Gen 2: disponibili le cuffie da gaming amplificate multipiattaforma

Turtle Beach ha annunciato in via ufficiale la disponibilità delle cuffie da gaming Turtle Beach Recon 200 Gen 2, dotate di amplificazione e di nuovi cuscinetti doppi in memory foam con tecnologia ProSpecs, pensata per assicurare il massimo comfort anche a chi indossa un paio di occhiali. Sono inoltre caratterizzate da un jack 3.5 mm che assicura la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo audio dotato di ingresso analogo oltre a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e, ovviamente, PC.

Offerta Amazon Turtle Beach Recon 200 Gen 2 Bianco Cuffie Gaming Amplificate - PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e ... € 59,99 Vedi

Offerta

In pre-ordine da qualche giorno su Amazon al prezzo consigliato di 59,99 euro, le cuffie Turtle Beach montano driver da 40 millimetri con audio amplificato, grazie a una batteria con autonomia da 12 ore abbinata a un apposito cavo di ricarica, e Boost dei Bassi. Sono inoltre disponibili nelle colorazioni nero, bianco e blu e, come anticipato, sfoggiano padiglioni tutti nuovi con tessuto tecnico e doppi cuscinetti, per minimizzare il calore accumulato durante le lunghe sessioni di gioco e garantire il massimo della comodità anche a chi indossa un paio di occhiali. Ed è nuovo anche il design dell'archetto che promette maggiore comfort e maggiore longevità.