Twitch: la chat dell'E3 2021 è stata miserabile, in assenza di moderazione

La chat di Twitch ha visto dei comportamenti davvero miserabili durante gli eventi dell'E3 2021. Purtroppo, nonostante sia ben conosciuta la tendenza di molti frequentatori della piattaforma a superare il limite quando non moderati, l'organizzazione dell'E3, Twitch e i publisher stessi si sono ben guardati di organizzare una qualsivoglia forma di moderazione, lasciando l'onere di occuparsi di tutto a pochi individui, che ovviamente non sono riusciti a fermare tutto..

In alcuni casi eclatanti, come quello delle offese lanciate addosso allo streamer Dominick Evans durante il pre-show di Ubisoft, in un segmento in cui si parlava di disabilità e problemi d'inclusività, si è arrivati al provvedimento più estremo: disattivare la chat, così da mettere fine allo scempio. Il publisher francese ha di fatto azzittivo i suoi canali su Twitch e YouTube.

Square Enix, che ha dovuto confrontarsi con lo stesso caos, ha attivato la chat solo emote di Twitch, così da impedire ai videogiocatori di scrivere parole. Anche Geoff Keighley ha provato a fare lo stesso con la chat della Summer Game Fest, attivando la modalità di chat per i soli abbonati, ma ha fallito miseramente per via dei punti canale, che consentono di bypassare il muro creato dall'abbonamento. La chat si è trasformata quindi in un muro di testi spam tipo "SEXO", rendendo impossibile ogni forma di dialogo o commento sensato.

La moderazione di Twitch è stata inefficace e non è riuscita a cancellare (o lo ha fatto con grande ritardo), molte delle offese piovute addosso alle presentatrici in particolare.

La gestione peggiore in assoluto, comunque, è stata quella del canale ufficiale dell'E3 2021, dove non è stato fatto quasi niente per moderare la chat (i pochi moderatori assoldati non sono riusciti a stare dietro a tutti i messaggi)... del resto nessuno si è nemmeno preoccupato di stilare delle regole da far seguire. Quindi quello che è stato il canale più visto del periodo, con più di centomila spettatori costantemente connessi, è stato anche quello che ha subito l'onta maggiore e che non è riuscita a fermare i soliti noti.