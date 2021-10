Twitch conferma ufficialmente il data breach: ecco il commento della compagnia

Come oramai tutti quanti sapranno, oggi è stato segnalato un enorme data breach da Twitch, la piattaforma di video streaming. Tra le informazioni raccolte dagli hacker, vi è il codice sorgente del sito, informazioni su alcuni progetti non annunciati, dati sui guadagni di alcuni collaboratori e molto altro. Ora, la compagnia ha pubblicato un primo commento ufficiale sull'argomento.

Come potete vedere anche voi nel tweet qui sotto, Twitch - tramite il proprio profilo ufficiale - ha dichiarato: "Possiamo confermare che c'è stata una violazione. I nostri team stanno lavorando con urgenza per capirne la portata. Aggiorneremo la comunità non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Grazie per averci supportato."

La risposta di Twitch è estremamente generica, come ci si poteva aspettare. La situazione non è affatto positiva e non darà fiducia agli utenti e agli streamer che collaborano con la piattaforma. I dati condivisi con il leak ammontano a 128 GB, ma sembra che sia solo una prima parte e che una seconda sia ancora nelle mani degli hacker.

Per tutte le informazioni sulla questione, ecco la nostra notizia dedicata.