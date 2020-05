Twitch, una roulette permette di trovare gli streamer emergenti

Probabilmente non la conoscete, ma Twitch possiede una funzionalità davvero simpatica che permette di trovare e supportare gli streamer emergenti. D'accordo, solitamente si approda sulla piattaforma di streaming più nota al mondo già con l'idea di seguire qualcuno in particolare: ma perché non dare una possibilità ai novellini?

Molto spesso i nuovi streamer se ne stanno lì soli soletti, anche producendo contenuti di qualità che però nessuno in realtà vede. La redazione di The Verge ha utilizzato per curiosità la nuova funzione nota come Twitch Roulette, che in base alla scelta del genere o del videogioco abbina lo spettatore con uno streamer da 50 follower o meno.

E così ha scoperto personalità valide: come "Big Lee", che per giorni ha portato avanti una live ininterrotta dedicata ad American Truck Simulator... da solo. Non c'era nessuno a vederlo o supportarlo. Ok, American Truck Simulator non sarà il gioco migliore della sua epoca, ma ti si stringe il cuore a vedere una live così vuota.

"Voglio raggiungere i 10 follower, poi 50, e poi proseguire" ha dichiarato Lee alla redazione di The Verge. Lee è stato definito uno dei tanti "Ninja-in-attesa": in attesa di essere notati da qualcuno, chiaramente. Ecco la pagina web per accedere alla roulette di Twitch: provatela, perché rappresenta un'idea molto divertente anche per passare il tempo.