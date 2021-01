Twitch, troll inviano la swat a casa di sua madre, streamer sconvolto

Lo streamer Twitch Kwitty23 è stato sconvolto dall'aver appreso che alcuni troll del suo canale hanno inviato la SWAT a casa di sua madre. Il cosiddetto swatting è un fenomeno abbastanza diffuso negli Stati Uniti e sta prendendo sempre più piede, in particolare contro gli streamer. Sostanzialmente dei troll fanno chiamate anonime alla SWAT affermando che all'indirizzo di un certo streamer sta per essere commesso un reato (in questo caso l'omicidio di un bambino). La SWAT interviene, come da suo mandato, irrompendo in casa dell'accusato. Molte volte lo swatting non ha altre conseguenze se non una grande paura per la vittima, ma in passato ci sono stati casi in cui qualcuno ci ha rimesso la vita, con condanne anche molto pesanti per i colpevoli.

Come mai i troll hanno coinvolto la madre di Kwitty23? Semplicemente si sono sbagliati: hanno inviato la SWAT al vecchio indirizzo dello streamer, dove però lui non vive più da tempo. A capire cosa fosse successo è stato Kwitty23 stesso, che il 24 gennaio si è trovato con dei troll in chat che gli dicevano di guardare fuori dalla finestra annunciandogli l'arrivo della SWAT. Lui credeva che fosse uno scherzo, ma in verità la SWAT era stata davvero allertata, come ha poi raccontato su Twitter.

"Oggi ci sono state delle persone che sono entrate nel mio canale durante lo stream urlando "SWAT" e "guarda fuori". Pensavo fossero dei semplici troll, ma è venuto fuori che hanno inviato la SWAT a casa di mia madre, che le ha puntato le armi contro. Mi fa male lo stomaco dal nervoso."

Fortunatamente la donna sta bene, spavento a parte, ma è stata scossa dall'accaduto. Attualmente lei e Kwitty23 stanno collaborando con le autorità per risalire agli autori del terribile scherzo.