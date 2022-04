Twitch, trovati dei video razzisti di un noto streamer, che nega l'evidenza

Ritrovato un vecchio video dello streamer Twitch Dream, diventato molto famoso nonostante alcuni casi controversi di cheating, che contiene immagini del Ku Klux Klan, dei riferimenti razzisti decisamente poco gradevoli. Il problema è che, nonostante l'evidenza, lui nega l'esistenza del video.

Dream è uno streamer dedito a Minecraft. Effettivamente il video esiste e ha delle immagini del KKK, ma va considerato che all'epoca in cui lo ha editato, Dream aveva sedici anni (risale al 2015). Il problema in effetti non è nemmeno il video in sé, che può essere interpretato come la stupidaggine di un ragazzo in cerca di attenzioni (non condivisibile, ignobile, ma tant'è), quanto il negare l'evidenza, che sta facendo infuriare moltissime persone, anche sue fan.

Il filmato è stato salvato da un sito che si occupa di conservare i vecchi contenuti web ed è verificabile come appartenente a Dream.

Non è chiaro a questo punto se le piattaforme social sulle quali Dream e attivo faranno qualcosa per bloccarlo, almeno fino a che la situazione non sarà chiarita. Comunque sia ci troviamo di fronte all'ennesimo caso del genere che coinvolge una personalità del web. Speriamo che sia l'ultimo, anche se ci crediamo poco.