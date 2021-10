Twyzi: il palinsesto di Twitch organizzato con schedule e streaming list su una sola piattaforma

Twyzi inoltre aiuta gli utenti a scoprire nuovi talenti dell'intrattenimento su Twitch, grazie al palinsesto organizzato in fasce orarie, tramite il quale è possibile sapere chi è in live in ogni momento e connettersi immediatamente alla diretta. Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Twyzi, a questo indirizzo .

Attraverso un sistema API, Twyzi permette agli utenti di consultare facilmente l'interno palinsesto di Twitch, suddiviso in fasce orarie di mezz'ora. Ogni utente può iscriversi e salvare i propri streamer preferiti nelle streaming list , che in seguito possono essere condivise con gli amici, proprio come una playlist di Spotify. Inoltre grazie a un sistema di notifiche push saranno sempre informati quando i propri streamer preferiti andranno in diretta.

Streamvibes ha presentato Twyzi , la prima piattaforma al mondo che permette di fruire di tutto il palinsesto di Twitch organizzato in fasce orarie, con tanto di schedule, notizie e possibilità di creare streaming list da condividere con gli amici. Appuntamento al Lucca Comics & Games dal 29 ottobre al 1° novembre per provare in anteprima la versione Beta della piattaforma. Mentre in occasione della Milan Games Week di novembre verrà lanciato ufficialmente il servizio.

Il comunicato stampa

Twyzi, il logo ufficiale

Leggiamo di seguito altri dettagli su Twyzi del comunicato stampa ufficiale:

Twyzi è la prima piattaforma al mondo che attraverso un sistema API rende fruibile all'utente tutto il palinsesto di Twitch organizzato in fasce orarie di mezz'ora. Ogni utente ha la possibilità di iscriversi e salvare i propri streamer preferiti in apposite liste, le streaming list, che possono essere facilmente condivise con gli amici o sui social proprio come si condivide una playlist di Spotify. Quando i talent preferiti iniziano uno show in diretta, Twyzi invia una notifica all'utente perché sia sempre aggiornato e non rischi di perdersi l'evento.

Tutti gli streamer sono invitati a iscriversi gratuitamente a Twyzi, accedendo al profilo streamer. A differenza del profilo utente, i talent di Twitch possono integrare il proprio palinsesto di live all'interno della scheda che la piattaforma crea loro in modo totalmente gratuito e consentire, così, alla propria community di rimanere sempre aggiornata sulla propria programmazione.

Snoop Around! Non solo Twyzi aiuta gli streamer a rimanere in contatto con la propria community, ma agevola gli spettatori nello scoprire nuovi talent. Grazie al palinsesto organizzato in modo democratico per fasce orarie, l'utente sa sempre chi è live in quel momento e chi ha iniziato una diretta negli orari precedenti, potendo connettersi immediatamente attraverso la piattaforma che rimanderà l'utente al canale Twitch dello streamer selezionato.

Appuntamento a Lucca Comics & Games e Milan Games Week! Durante le due manifestazioni più importanti della cultura pop e videoludica della penisola, Twyzi sarà presente con i suoi talent e content creator per mostrarsi al pubblico sia in presenza che online. Dal 29 ottobre al 1° novembre a Lucca Streamvibes darà la possibilità a tutti gli streamer presenti e al pubblico di provare la Versione Beta in anteprima grazie agli spazi del programma tv più geek della televisione italiana Crossover Universo Nerd, che si troveranno all'interno della Villa Cosplay, ovvero la suggestiva Villa Bottini che negli anni ha ospitato eventi dedicati ai più grandi universi narrativi della cultura pop come Star Wars, Assassin's Creed, Kingdom Hearts e altri. Insieme ai talent di Crossover sarà presente l'Ambassador Ambra Pazzani per presentare la piattaforma e una sua sezione di stampe.

Dal 12 al 14 novembre, invece, appuntamento alla Milan Games Week per la release ufficiale di Twyzi in collaborazione con i talent di Crossover Universo Nerd e di aNc. Insieme ad Ambra Pazzani, Jessica "MissHatred" Armanetti, Giada Cristina Bessi e Raffaele "Il Raffo" Sogni sarà organizzato l'evento di presentazione ufficiale aperto sia alla stampa che al pubblico presente a Milano negli spazi della manifestazione.