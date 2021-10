Phasmophobia: il Nightmare Update di Halloween è il più grande visto finora, i dettagli

Phasmophobia ha ricevuto con il Nightmare Update di Halloween l'aggiornamento più grande visto finora per il fenomenale gioco indie per PC, cosa che risulta particolarmente appropriata visto che si tratta di un titolo horror che si trova a proprio agio con la festività in questione: sono infine emersi i dettagli di questo aggiornamento.

L'update Nightmare è arrivato dunque in tempo per Halloween, disponibile dalla serata di ieri, 25 ottobre, e contenente numerose novità per il gioco horror in questione.

Come risulta visibile anche dal video girato dallo youtuber Shuee 01, che passa in rassegna tutte le novità, da questo update di Halloween emergono nuovi contenuti a volontà.

Prima di tutto, è giunta una nuova mappa: il Maple Lodge Campsite, ovvero un campeggio, ovviamente a tema horror. Si tratta di una mappa di taglia media con aree all'aperto tra picnic, giochi, tende e capanne, oltre all'immancabile lago che sarà chiaramente teatro di varie apparizioni.

Oltre alla nuova mappa, l'aggiornamento comporta anche alcune rielaborazioni del bilanciamento del gioco, con l'aggiunta di nuove opzioni. Tra queste c'è quella base chiamata "Amateur", consigliata per i nuovi "cacciatori di fantasmi" alle prime armi, adattata proprio per favorire un primo ingresso nel gioco. A seguire la "Intermediate" e la "Professional" con difficoltà a salire, fino alla modalità Nightmare che è quella dedicata ai grandi appassionati ormai esperti della caccia ai fantasmi.

Aggiunto anche un sistema di condizioni meteorologiche diverse, che consentono di avere situazioni differenti per ogni mappa come cielo sereno, nebbia, diversi livelli di pioggia, vento forte e nevicata leggera, tutte cose che modificano l'aspetto dei livelli e la visibilità, oltre che ovviamente l'atmosfera generale. Tra le altre aggiunte è stata rielaborata la tavola Ouja, con nuove opzioni che la rendono più utile e sensata all'interno della meccanica di gioco.

Ci sono poi diverse altre novità tra nuove tipologie di fantasmi con relativi comportamenti e aggiustamenti vari ad alcune meccaniche di gioco all'interno della patch. Di recente, Phasmophobia ha festeggiato il suo 1° anniversario del 18 settembre.