UEFA eEuro 2021: oggi la eNazionale TIMVISION PES affronta i primi match ufficiali

Oggi pomeriggio la eNazionale TIMVISION PES inizia il percorso di qualificazione per il campionato eEuro 2021. Gli azzurri giocheranno in diretta su Twitch i primi match ufficiale della competizione a partire dalle 16:45, non perdetevi il debutto dei Campioni d'Europa!

Dopo una lunga fase di preparazione, adesso è giunto il momento di fare sul serio. Similmente a quanto sta facendo la nazionale di Mancini, a partire da oggi anche i ragazzi della eNazionale TIMVISION PES si giocheranno i primi match ufficiali che assegneranno preziosi punti per qualificarsi a eEuro 2021, la competizione continentale ufficiale esport della UEFA.

Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca dovranno provare a replicare l'exploit dell'anno scorso, quando gli azzurri si aggiudicarono il titolo di Campioni d'Europa. Questa volta, però, il compito sarà ancora più complicato: sono i campioni in carica, la squadra da battere, e tutti si impegneranno al 110% contro di loro.

Quindi gli azzurri avranno bisogno di tutto il nostro supporto, per superare indenni il girono di andata del Gruppo H. La eNazionale TIMVISION PES affronterà a partire dalle 16:45 Portogallo, Moldova, Islanda, Inghilterra per poi chiudere alle 21 contro l'Irlanda del Nord. Si tratta di una giornata estremamente intensa, che i nostri campioni dovranno affrontare nel miglior modo possibile: facciamo il tifo per loro!

Un appuntamento da non perdere, quindi, che potrete seguire sul nostro canale di Twitch a partire dalle 16:45. Potrete seguire, infatti, la partita all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Che dire: forza azzurri!