No Man's Sky: il video del pianeta della Città Imperiale di TES4: Oblivion è incredibile

Adesso che ha preso una forma quasi completa, No Man's Sky è in grado di stupire non solo per le sue dimensioni, ma anche per quello che i giocatori sono in grado di fare con tutti gli strumenti a loro disposizione. Per esempio questo video mostra come sia possibile trovare la Città Imperiale di The Elder Scrolls 4: Oblivion sulla superfici di un pianeta.

Lo stesso creatore del gioco, Sean Murray, quasi non si capacita su Twitter di questa eccezionale scoperta. In effetti in pochi si sarebbero potuti aspettare di incontrare il cuore della politica di Cyrodiil all'interno di un pianeta sperduto nello spazio.

A realizzare questa opera è stato lo YouTuber Boid Gaming che ha poi postato uno spettacolare video della sua opera. Per ricreare la città del gioco di ruolo di Bethesda, Boid Gaming ha usato i potenti strumenti messi a disposizione dal gioco per creare la Città Imperiale di Oblivion. Lo stava facendo con la versione PS4 del gioco, ma nel bel mezzo della creazione, la console è morta.

Il progetto, però, dovrebbe riprendere a breve, grazie all'aiuto di alcuni collaboratori e, presumiamo, l'acquisto di una nuova console da parte di Boid Gaming.

Cos ave ne pare?