Un handheld PlayStation in grado di far girare titoli PS4 nativamente? Per Digital Foundry non è così semplice

Stando a Digital Foundry, sviluppare un handheld PlayStation in grado di far girare nativamente i giochi per PS4 non sarebbe un'impresa facile.

Da tempo si vocifera l'arrivo di una nuova console portatile targata Sony Interactive Entertainment e nell'ultimo mese si è parlato di un handheld in grado di far girare i giochi PlayStation 4 in maniera nativa.

La notizia pubblicata dal giornalista russo Anton Logvinov ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando discussioni e dando libero sfogo ai sogni e alle speranze dei giocatori. Sul tema sono intervenuti anche i ragazzi di Digital Foundry che, rispondendo ad un fan nel corso di un podcast, hanno sollevato alcuni dubbi sulla fattibilità di tale progetto, avanzando preoccupazioni sulla potenza necessaria e sull'autonomia di un dispositivo con queste caratteristiche. Ecco i dettagli.

Giochi PS4 in un handheld? Difficile per Digital Foundry Stando alle parole di Digital Foundry, un dispositivo handheld in grado di far girare nativamente i giochi PS4 con lo stesso livello di dettagli sarebbe molto difficile da realizzare, a partire dai limiti tecnici imposti dalla larghezza di banda necessaria, pari a 176 GB/s, e al rapido consumo della batteria cui andrebbe incontro. Inoltre, i problemi coinvolgerebbero anche la scelta della CPU: un sistema portatile di questo tipo dovrebbe fare affidamento su un processore Jaguar per garantire la massima compatibilità con tutti i titoli, ma al momento non esiste un chip del genere nel segmento mobile.

Una console o un handheld con queste caratteristiche dovrebbe quindi rivolgersi alla piattaforma AMD, fattore che richiederebbe il porting dei titoli e che quindi ne limiterebbe la libreria. Un dispositivo con CPU AMD sarebbe però in grado di far girare anche i giochi PS5, anche se con i dettagli opportunamente rivisti al ribasso,