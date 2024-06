Ghost of Tsushima Director's Cut: come gira sul nuovo ASUS ROG Zephyrus G14 e una GeForce RTX 4070 Laptop

Giocare ai più recenti titoli su un notebook non è una sfida semplice, soprattutto se non si vuole scendere a compromessi sul fronte della risoluzione e dei dettagli. Per ottenere risultati soddisfacenti, occorrono configurazioni in grado di sostenere carichi di lavoro importanti, possibilmente con il supporto degli ultimi ritrovati sviluppati in casa NVIDIA in campo grafico come DLSS 3 e Frame Generation, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita nelle nostre guide.

Il portatile di casa ASUS implementa ovviamente la suite completa delle tecnologie Max-Q che, tutte insieme, concorrono ad ottimizzare al massimo il funzionamento della macchina nel suo ambito elettivo: in portabilità.

Dal Whisper Mode capace di trovare in tempo reale il migliore compromesso tra rumorosità e performance al Dynamic Boost che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione dell'energia elettrica tra GPU, CPU e memoria per spingere al massimo le prestazioni.

Senza tralasciare la funzione Battery Boost, arrivata alla versione 2.0 che può essere abilitata dal giocatore per raggiungere determinate impostazioni grafiche e frame rate aumentando al massimo l'autonomia del notebook e l'Advanced Optimus che consente di cambiare in modo automatico il collegamento tra il display, la scheda video integrata e quella discreta, in base allo scenario di utilizzo, per puntare, anche in questo caso, alla massima durata possibile della batteria.

Quanto detto vale ancora di più se si tirano in ballo gli ultimi giochi PlayStation Studios, come nel caso di Ghost of Tsushima Director's Cut: come anticipato nella nostra recensione del titolo targato Sucker Punch, sapientemente convertito dagli esperti di Nixxes, il Giappone feudale in versione PC brilla grazie ad un comparto grafico migliorato sotto ogni punto di vista.

Abbiamo quindi voluto mettere alla prova la versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut con il nuovo ROG Zephyrus G14 2024, questa volta in collaborazione con ASUS.

Il nuovo notebook della casa taiwanese porta in dote caratteristiche tecniche di livello e un design da capogiro, il tutto con un display OLED da 14 pollici e dimensioni da "vero" portatile. Grazie agli ultimi ritrovati tecnologici di NVIDIA, vestire i panni del samurai nelle più disparate situazioni quotidiane non è mai stato così semplice.