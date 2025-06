Un leak svela le possibili specifiche tecniche di Nothing Phone (3), con diversi miglioramenti

Manca ormai pochissimo al lancio di Nothing Phone (3), il prossimo top di gamma della compagnia britannica previsto per luglio. Nel frattempo, un leak delle ultime ore trapelato in Rete avrebbe gettato luce sulle possibili specifiche tecniche del nuovo modello, con diversi e importanti salti in avanti rispetto al precedente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nothing Phone (3): le possibili specifiche tecniche Secondo quanto riportato ufficialmente dalla compagnia, Nothing Phone (3) monterà al suo interno il chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4: si tratterebbe dunque di un leggero passo indietro rispetto agli attuali modelli di smartphone top di gamma presenti sul mercato, che montano invece Snapdragon 8 Elite. Il leak su Nothing Phone (3) Nonostante questo, però, stando a un recente leak sul social network X, Nothing Phone (3) apporterà diversi miglioramenti rispetto al precedente modello. Sul lato anteriore troveremo un display OLED di tipologia LTPO da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione pari a 1,5 K. Passiamo poi al comparto fotocamere dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato rispettivamente da un sensore a periscopio da 50 megapixel con zoom ottico da 3x, un sensore ultra-wide da 50 megapixel, oltre che un sensore frontale da 50 megapixel. Tutto verrà alimentato da una batteria da 5150 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica wireless e via cavo da 100 W di potenza, oltre che la ricarica wireless inversa. Il nuovo modello di Nothing presenterà l'interfaccia proprietaria Nothing OS 3.5, basata sul sistema operativo Android 15.