Un video di Donkey Kong Bananza mostra la distruttibilità ambientale

Nintendo ha pubblicato un nuovo, brevissimo video di Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2, che mostra la distruttibilità ambientale. In realtà è una clip del Direct dedicato, ma è interessante a prescindere, visto ciò che mostra. Parliamo di un filmato di appena sei secondi, in cui lo scimmione protagonista fa letteralmente a pezzi una gigantesca statua di pietra, lasciandone in piedi solo la macerie. In pratica si può distruggere quanto si vuole.