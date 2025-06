The LEGO Movie 2 Videogame per Xbox One è in sconto su Instant Gaming

The LEGO Movie 2 Videogame è ora disponibile in versione digitale per Xbox One su Instant Gaming a soli 5,65€, con un enorme sconto dell'86% sul prezzo originale di 40€. Applicando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 6,89€ . Se vuoi aggiungerlo subito alla tua libreria, puoi acquistarlo da questo link su Instant Gaming o cliccando sul bottone qui sotto. In questa nuova avventura ispirata al film LEGO, gli invasori alieni hanno raso al suolo Bricksburg e rapito tutti gli amici di Emmet. Starà a lui - insieme a una carrellata di personaggi iconici - viaggiare nello spazio, esplorare mondi sconosciuti e salvare i suoi compagni dal misterioso Systar System.

Un gioco per grandi e piccini con il classico umorismo LEGO

The LEGO Movie 2 Videogame unisce esplorazione, avventura e costruzione creativa in un mondo dinamico e pieno di sorprese. I livelli ispirati al film sono perfetti per sessioni di gioco in famiglia, con tanto di modalità cooperativa per divertirsi in due. La varietà di ambientazioni, personaggi giocabili e strumenti di costruzione rende ogni partita unica.

Il titolo è disponibile per Microsoft Store, in versione digitale e pronta al download immediato. Con soli 6,89€, puoi vivere l'intera avventura galattica senza attendere, né affrontare spese aggiuntive. È uno di quei giochi perfetti per rilassarsi, ridere e divertirsi - e a questo prezzo, vale la pena afferrarlo subito.