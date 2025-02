Un rarissimo prototipo di Nintendo GameCube dallo Space World 2000 è in vendita a una cifra mostruosa

Nel caso vi avanzassero un bel po' di soldi da investire in un pezzo videoludico da collezione, sappiate che c'è un rarissimo prototipo di Nintendo Gamecube proveniente dallo storico Space World 2000 attualmente in vendita su eBay, a una cifra mostruosa.

Donny Fillerup di ConsoleVariations ha messo in vendita un modello della console in questione su eBay al prezzo di 100.000 dollari, decisamente alto anche di fronte all'estrema rarità del pezzo in questione, di cui effettivamente esistono solo pochissimi esemplari.

Bisogna considerare che la console in questione non funziona, probabilmente perché si tratta solo di uno chassis senza l'effetto hardware all'interno, considerando che questo non era ancora stato finalizzato per la produzione quando il prototipo venne mostrato al pubblico.