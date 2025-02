Il trailer di The Fantastic Four: First Steps sembra essere davvero imminente

Sembra che il trailer di The Fantastic Four: First Steps sia davvero imminente: stando a un comunicato stampa di Good Morning America verrà mostrato domani, 4 febbraio, nel corso dello show televisivo.

In realtà i riferimenti al trailer del nuovo film Marvel sono stati poi rimossi, il che ha inevitabilmente generato dei dubbi: la trasmissione non avrebbe dovuto anticipare la notizia o c'è stato un cambio di piani all'ultimo secondo?

Di certo non si tratta di un errore che possa capitare casualmente, e ciò rivela che il trailer di The Fantastic Four: First Steps è pronto, dunque se anche non venisse pubblicato domani possiamo comunque aspettarci di vederlo a breve.

Considerando inoltre che il network ABC, che trasmette Good Morning America, è di proprietà di Disney, la presentazione di questo primo, atteso sguardo al film dei Fantastici Quattro avrebbe perfettamente senso.