Una ricerca svela chi il personaggio dei videogiochi più popolare di tutti i tempi

Chi è il personaggio dei videogiochi più popolare di tutti i tempi? Super Mario, stando a una ricerca commissionata da stashbird.com e basata su diversi criteri davvero interessanti. La mascotte di Nintendo ha ricevuto un punteggio complessivo di 451 punti, ottenuto sommando i punteggi assegnati alle copie vendute del franchise, alle ricerche effettuate sui motori di ricerca, agli hashtag dedicati su Instagram, e alle menzioni su Reddit.

In seconda posizione troviamo Sonic the Hedgehog, penalizzato dalla vendite rispetto a Mario, seguito da Link della serie The Legend of Zelda e da Donkey Kong. Interessante il fatto che le prime due posizioni siano occupate dalle mascotte dei produttori hardware che si sono fatti la guerra negli anni '80 e '90, segno che l'immaginario di quell'epoca è ancora molto forte ai giorni nostri

Il primo personaggio non Nintendo / Sega appare in quinta posizione ed è Master Chief, il protagonista della serie Halo, appaiato a un personaggio tradizionalmente associato al mondo PlayStation, ma ormai multipiattaforma come Crash Bandicoot.

Pac-Man, il primo personaggio riconoscibile della nostra industria, appare solo in settima posizione, mentre delude Lara Croft, fuori dalla top 10. Evidentemente l'ultima trilogia non è riuscita a rinnovare il mito del personaggio, che ha perso terreno rispetto ad altri come Geralt di Rivia della serie The Witcher ed Ezio Auditore della serie Assassin's Creed.