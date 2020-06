Uncharted 4: Fine di un Ladro, scoperto un easter egg di The Last of Us

Uncharted 4: Fine di un Ladro ha ancora degli easter egg che non sono stati scoperti... meno uno, emerso proprio in queste ore. Si tratta di una sorpresa dedicata a The Last of Us, un'altra delle serie di Naughty Dog che sicuramente conoscerete bene, visto che presto uscirà The Last of Us 2.

A scoprirlo è stato tal GermanStrands, un giocatore che stava andando a caccia di posti da fotografare. Perlustrando i fondali di una delle varie aree acquatiche, ha trovato lo scheletro di una strana creatura, che ha subito riconosciuto essere un clicker. Per chi non avesse giocato The Last of Us, i clicker sono umani infetti trasformati in orrende creature dalla testa piena di funghi.

Anthony Vaccaro, un environment artist di Naughty Dog, ha ripreso il tweet di GermanStrands complimentandosi per la sua scoperta e confessando di essere stato lui a piazzare il clicker in quel posto. Cosa c'è di più piacevole in un videogioco di esplorare per il gusto di esplorare e trovare una sorpresa del genere?

A dirla tutta Uncharted 4: Fine di un Ladro è pieno di sorprese da scoprire. Nel corso degli anni i giocatori ne hanno trovate diverse, come quella legata alla demo dell'E3 2015, o la statua di Left Behind, il DLC del primo The Last of Us. Ce n'è anche uno dedicato a Guybrush Threepwood della serie Monkey Island.