Xbox App su PC supporterà le mod a breve

Microsoft sta testando in queste ore un supporto alle mod per l'Xbox App per PC. In questo modo il colosso di Redmond vuole introdurre una delle funzionalità più richieste ed amate da tutti i giocatori PC in maniera nativa all'interno della sua app Xbox, rendendola progressivamente un luogo più appetibile per tutti i giocatori di questa piattaforma.

Lentamente, ma inesorabilmente, Microsoft sta modificando l'app Xbox in modo da diventare sempre più comoda e affidabile da usare. La piattaforma giusta, quindi, non solo per poter avviare i giochi ottenuti con Game Pass, ma per diventare un vero e proprio concorrente di Steam ed Epic Games Store.

Qualche settimana fa Microsoft aveva aggiornato l'app Xbox per PC per essere più veloce e leggera, poi ha introdotto alcune funzionalità nella Xbox Game Bar come XSplit Gamecaster e Razer Cortex.

Adesso è il momento delle mod. Per ora la funzionalità è disponibile solo a coloro che fanno parte del programma insider di Windows e consente di installare mod solo in Into the Breach, ma presto, presumibilmente, sarà a disposizione di tutti gli altri giochi del catalogo, come quelli Paradox e, perché no, anche quelli della stessa Microsoft.

Inoltre, dato che nello store non è stata inserita una pagina "mod", si presume che queste funzioneranno appoggiandosi a servizi esterni come Nexus e ModsDB.

Cosa ne pensate? È un cambiamento che vi soddisfa?