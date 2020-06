The Witcher Universe Collection: 80 euro di sconto sull'intera serie su GOG

Vi manca qualche capitolo della celebre serie di The Witcher? CD Projekt RED ha appena messo in forte sconto tutti i suoi blockbuster. La The Witcher Universe Collection, infatti, contiene tutti i giochi pubblicati finora dello strigo ed è in vendita con ben 80 euro di sconto su GOG. Affrettatevi, l'offerta è valida solo fino al 15 giugno alle 14, circa.

Con soli 26,85 euro, pari al 75% del prezzo totale, potrete portarvi a casa alcuni dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, oltre che alcune esperienza interessanti come The Witcher Adventure Game e Thronebreaker The Witcher Tales. L'unico gioco non compreso è Gwent: The Witcher Card Game, ma solo perché è già gratuito su GOG.

All'interno della The Witcher Universe Collection troverete:

Potrete trovare l'offerta a questa pagina. In questo momento su GOG ci sono i saldi estivi con migliaia di sconti fino al 95%.

Tutti i giochi, come da tradizione di GOG, sono privi di DRM e installabili su qualunque PC Windows. The Witcher 2: Assassin's of Kings è compatibile anche con Linux.

È anche possibile personalizzare il proprio "pacchetto" deselezionando i giochi che già possedete, rendendolo ancora più conveniente l'offerta.