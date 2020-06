Kingdom Majestic, data d'uscita, trailer e immagini per PS4, Switch e PC

Kingdom Majestic, la compilation della serie di Kingdom, ha una data d'uscita per PS4, Nintendo Switch e PC: a partire dal 9 luglio 2020 sarà in tutti i negozi. Microids ha annunciato la raccolta attraverso un trailer e diverse nuove immagini.

La compilation conterrà tutti i contenuti pubblicati finora, a partire dal capostipite, Kingdom New Lands del 2016, il seguito del 2018 Kingdom Two Crowns e il più recente aggiornamento chiamato Dead Lands. Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'evento crossover che aggiunge personaggi e contenuti ispirati a Bloodstained: Ritual of the Night.

Il franchise di Kingdom è conosciuto per il suo gameplay innovativo basato sulla meccanica basata su soli 3 bottoni, la meravigliosa pixel art con cui è realizzato e una colonna sonora evocativa.

L'evoluzione del gameplay di Kingdom dipende dalla gestione dei fondi che sono assolutamente vitali per ogni azione che il giocatore intende intraprendere, che sia reclutare nuovi sudditi, assegnare i compiti, costruire o migliorare strutture, e sbloccare cavalcature, NPC o terre da esplorare. Dal 2015 oltre sei milioni di giocatori hanno costruito il loro regno giocando con i diversi titoli della serie.