Destiny 2, Rasputin alla massima potenza mette nel mirino l'Onnipotente

Bungie continua a stuzzicarci gettando le basi per la nuova espansione di Destiny 2. Attraverso Twitter, lo sviluppatore di Bellevue di ci informa che Rasputin ha raggiunto la massima potenza e domani 6 giugno 2020 alle 19:00 metterà nel mirino l'Onnipotente: cosa succederà?

Dopo il breve teaser video della nuova espansione pubblicato nelle ore scorse, oggi Bungie ha pubblicato una nuova immagine di Destiny 2. In questa immagine si vede l'Onnipotente, l'enorme vascello Cabal, molto vicino all'orbita della Terra. Questa enorme nave, però, non è l'unica minaccia. Rasputin, la mente bellica di Marte, ha raggiunto la massima potenza e ha messo l'Onnipotente nel suo mirino. Domani alle 19, vedremo le conseguenze di questa azione.

Come si evolverà la situazione? Lo sapremo solo il 9 giugno 2020 alle 18:00, quando Bungie annuncerà tutti i dettagli della nuova espansione. Nel frattempo, perché non leggete il nostro speciale di Destiny 2 con tutte le indiscrezioni prima del reveal della nuova espansione?

Rasputin is at full power.

Tomorrow at 10AM PT we take aim at the Almighty. pic.twitter.com/Lkx8gFr5m7