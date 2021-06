Unieuro, volantino Il Regalo è Woow: offerte su Nintendo Switch e televisori OLED

Unieuro ha lanciato alcuni giorni fa il suo nuovo volantino, Il Regalo è Woow, con una serie di interessanti offerte che includono Nintendo Switch e i televisori OLED. L'iniziativa termina il 24 giugno, dunque fate in fretta!

La peculiarità della promozione sta nel fatto di poter ricevere gratis una Woow Bike oppure (con un contributo di 59 euro) un Woow monopattino laddove si proceda all'acquisto di determinati prodotti indicati appunto sul volantino.

È il caso del televisore LG OLED55A16LA da 55 pollici, disponibile a soli 1199€ anziché 1599€: se lo prendete, potrete appunto ricevere in regalo la Woow Bike oppure, con 59 euro in più, il monopattino elettrico.

LG OLED55A16LA.

Se siete più esigenti e non avete problemi di budget, c'è anche l'LG OLED65C15LA da 65 pollici, che viene via a 2599€ anziché 2699€: il risparmio è meno corposo rispetto al modello inferiore, ma anche in questo caso potrete beneficiare dell'offerta su bici o monopattino.

Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, l'acquisto della console non include naturalmente la Woow Bike o il Woow monopattino, ma la promozione è comunque interessante: potete prendere il bundle con console e Ring Fit Adventure a 369,90€ anziché 409,89€.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.