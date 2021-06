Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game, la recensione

Non è ancora ben chiaro con quali modalità di accesso, ma le Olimpiadi di Tokyo, quindi, ci saranno: e il videogioco a tema arriva sugli scaffali addirittura con un mese di anticipo, precisamente da oggi 22 giugno 2021. Abbiamo avuto diverso tempo a disposizione per provarlo a fondo, e finalmente abbiamo ben chiaro chi potrebbe esservi interessato e a quale pubblico hanno pensato gli sviluppatori di SEGA.

È vero, è vero: state leggendo la recensione di Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game , ma a conti fatti non è neppure necessario il calendario per ricordarsi che ci troviamo, in realtà, nel 2021. Eppure le prossime Olimpiadi si terranno proprio questa estate, più precisamente dal 22 luglio 2021 al successivo 8 agosto: si è semplicemente deciso di mantenere l'indicazione dello scorso anno, quasi per far finta che la pandemia non sia mai avvenuta e non abbia tenuto per più di un anno in scacco l'intero pianeta.

Gameplay: sport in salsa arcade

In modo molto intelligente, lato gameplay si è da subito deciso di abbandonare completamente qualsiasi velleità da simulazione e fotorealismo: Olympic Game Tokyo 2020 offre i classici sport che saranno oggetto di competizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le stesse competizioni anche delle edizioni precedenti, in fondo), in un pacchetto adatto a tutta la famiglia, con modalità sia in single player che in multiplayer.

Per ottenere questo risultato, la formula prescelta è stata quella arcade. Olympic Game Tokyo 2020 non pretende che siate degli esperti delle discipline in questione, e non vuole neanche che stiate lì ad allenarvi davanti alla TV tutto il giorno per portare a casa le medaglie olimpiche: semplicemente il suo obiettivo è quello di divertirvi. Ecco allora atmosfere e situazioni molto scanzonate, che nei primi minuti di gioco vi chiedono di realizzare da zero l'avatar del vostro alter ego, e poi in un secondo momento lo vedono protagonista di qualsivoglia disciplina olimpica.

Olympic Game Tokyo 2020 e la pallacanestro

Dal momento che è possibile modificare anche il fisico del personaggio in soluzioni che ignorano la via di mezzo, ci siamo divertiti a vedere un simpatico panzone vincere senza problemi i 100 metri e gli incontri di boxe, così come veri e propri mingherlini in grado di trionfare nel lancio del peso.

La natura arcade non riguarda solo situazioni e personalizzazioni, bensì l'intera struttura del titolo SEGA: l'offerta ludica si limita a proporre un totale di 18 minigiochi, affrontabili in qualsiasi ordine e in qualsiasi livello di difficoltà, ognuno dei quali permette di guadagnare punti spendili per le personalizzazioni. E questo è quanto, in fin dei conti.