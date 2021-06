Il Museo dell'Intrattenimento Elettronico apre ad Avezzano con due giorni di eventi

Il Museo dell'Intrattenimento Elettronico aprirà ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con due giorni di eventi speciali dedicati tanto agli appassionati di retrogaming e retro hardware quanto ai neofiti.

Si tratta della più grande esposizione europea di questo genere con centinaia di cabinati, flipper, computer e console d'epoca perfettamente funzionanti. L'appuntamento è fissato al 26 e al 27 giugno in Via Pertini 105, con ingresso gratuito.

"L'inaugurazione del Museo dell'Intrattenimento Elettronico rappresenta un traguardo fondamentale per l'Associazione Culturale elettroLudica, che ha lavorato incessantemente per più di cinque anni per giungere a questo punto", si legge sul sito ufficiale dell'associazione.

"Un traguardo, però, non è necessariamente un punto di arrivo. L'Associazione intende infatti espandere nel tempo le finalità e gli scopi del Museo dell'Intrattenimento Elettronico per farlo diventare un punto di aggregazione, un luogo dedicato alla celebrazione della storia di questo specifico genere di intrattenimento e molto altro."

Il Museo dell'Intrattenimento Elettronico.

Davvero ricco e interessante il programma degli eventi per l'inaugurazione del Museo dell'Intrattenimento Elettronico, che riportiamo qui di seguito.