Unreal Engine 5: la demo Hillside Sample è disponibile al download

Per coloro che vogliono avere un nuovo assaggio delle potenzialità del motore grafico Unreal Engine 5, Epic Games ha messo a disposizione per il download una nuova demo, chiamata Hillside Sample e incentrata sulla rielaborazione in 3D di un progetto urbano canadese.

Come visibile nel video qui sotto, la demo tecnica presenta una rielaborazione in 3D del progetto Habitat 67, studiato negli anni 60 per la città di Montreal come una sorta di quartiere residenziale del futuro e realizzato in tali anni.

Il soggetto di per sé non ha molto a che fare con i videogiochi, ma consente di vedere varie caratteristiche tecniche di Unreal Engine 5 all'opera. Potete effettuare il download a questo indirizzo.

Tra le altre cose, la demo sfrutta pienamente il sistema di illuminazione globale Lumen, integrato nel motore grafico, consentendo di vedere il comportamento di questo su diverse superfici, materiali e in condizioni differenti, oltre a presentare una notevole complessità poligonale delle strutture su schermo.

Habitat 67 era un progetto per la costruzione di un complesso abitativo modello per Montreal, progettato dall'architetto Moshe Safdie e realizzato proprio negli anni 60, rappresentando un punto di riferimento per l'architettura urbana prefabbricata e dedicata alla costruzione di una comunità. Presentato in occasione dell'Esposizione Mondiale di Montreal del 1967, è costituito da 158 abitazioni assemblate con l'uso di 365 moduli prefabbricati.