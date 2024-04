Videogiochi nel 2023: il mercato cresce nel Regno Unito, c'è una 'più ampia cultura videoludica'

L'UKIE ha pubblicato un nuovo Consumer Market Valuation Report, da cui risulta che il mercato britannico dei giochi valeva 7,82 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 4,4% rispetto al totale rivisto del 2022 di 7,49 miliardi di sterline.

Mentre le vendite complessive di videogiochi sono aumentate nel Regno Unito nel 2023, le vendite dei giochi fisici hanno continuato il loro declino e sono diminuite del 5% a 495 milioni di sterline rispetto al 2022. Per quanto riguarda più precisamente le vendite digitali, le vendite di software per console sono aumentate del 5,6%, raggiungendo i 2,48 miliardi di sterline, mentre le vendite digitali di software per PC sono aumentate del 4,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 684 milioni di sterline. Anche le vendite dei dispositivi mobili sono aumentate, raggiungendo 1,52 miliardi di sterline, con una crescita del 4,5%.

Per quanto riguarda le vendite di hardware, le console hanno avuto un anno particolarmente positivo, con un aumento delle vendite del 12% rispetto al 2022, raggiungendo 951 milioni di sterline. I PC, invece, hanno registrato un calo, con vendite in diminuzione dell'11% rispetto all'anno precedente, scendendo a 673 milioni di sterline.

Le vendite di accessori sono cresciute del 3% a 402 milioni di sterline, mentre le vendite di hardware VR sono aumentate dell'11% a 194 milioni di sterline.

Viene anche spiegato che vi è una più ampia cultura videoludica oramai e hanno successo anche prodotti non videoludici ma legati ai videogiochi, come film, serie TV, giocattoli, libri, riviste, colonne sonore, eventi e non solo. Questo settore ha visto una spesa di 418 milioni di sterline nel 2023 nel Regno Unito.