Videogiochi: mercato hardware a quota 135 miliardi di dollari nel 2026, stima un report

Secondo un report pubblicato da DFC Intelligence, il mercato hardware videoludico vedrà una crescita consistente nei prossimi anni, passando dagli 81 miliardi di dollari del 2021 a ben 135 miliardi di dollari entro il 2026.

Si tratta di una stima davvero ottimistica, infatti parliamo di un incremento di circa il 64%, e che tiene in considerazione console, hardware PC utilizzato per il gaming e accessori come controller, headeset, tastiere da gaming e microfoni, ma non i dispositivi mobile come smartphone e tablet.

Per DFC Intelligence il mercato hardware si sta espandendo da anni ormai, ma grazie anche al Covid-19 la sua crescita è stata accelerata esponenzialmente. Dunque per questo motivo gli analisti prevedono un vero e proprio boom nei prossimi cinque anni.

Il mercato hardware crescerà a dismisura nei prossimi cinque anni per DFC Intelligence

Il segmento di mercato hardware che sta crescendo maggiormente è quello PC, mentre in quello console spicca Nintendo, dato che oltre la metà dei suoi 16 milioni di dollari di entrate derivano proprio dalla vendita di hardware. Microsoft apparentemente ha ottenuto risultati inferiori in tal senso, dato il focus della compagnia su un'ecosistema digitale Xbox piuttosto che sulla vendita di harware. Va detto, tuttavia, che sono stime che si basano sull'attuale situazione del mercato, con PS5, Series X e Switch OLED che risultano davvero difficili da reperire per via della crisi dei semiconduttori.

Gli analisti di DFC inoltre affermano che il mercato hardware di fascia alta è quello che in proporzione ha maggior successo. Vengono tirati in ballo come esempi il fatto che Xbox Series X sia difficile da reperire, a differenza di Xbox Series S (anche se, secondo una stima, la console sta facendo davvero bene in alcuni mercati chiave) o di come Nintendo Switch OLED sia andata sold-out in molti paesi, laddove la richiesta per il modello Lite non è altrettanto elevata.