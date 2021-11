Analogue Pocket: lancio confermato a dicembre, nessun altro rinvio

Dopo aver rinviato la data di uscita per ben tre volte, Analogue Inc. ha confermato la finestra di lancio della console portatile Analogue Pocket per il prossimo mese. Le prime spedizioni partiranno il 13 dicembre.

La conferma è arrivata da un post sul blog ufficiale di Analogue, dove apprendiamo che i primi modelli dovrebbero arrivare a casa dei giocatori tra il 14 e il 30 dicembre 2021, stando alle stime dell'azienda. Chiunque abbia preordinato la console dovrebbe aver già ricevuto un email con i dettagli sulla consegna e altre informazioni.

Annunciato nel 2019, Analogue Pocket è una console portatile in grado di far girare tutti i giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, nonché quelli per Game Gear, Neo Geo Pocket Color e Atari Lynx tramite adattatori. La console presenta uno schermo LCD da 3,5 pollici con risoluzione 1600x1440p e una batteria che dovrebbe garantire 6 ore di utilizzo.

I preordini della console sono andati soldout non appena disponibili ad agosto dello scorso anno. Inizialmente il lancio dei primi modelli era stato fissato per il mese di maggio 2020, ma successivamente è stato rimandato due volte, fino ad arrivare al mese di dicembre di quest'anno. Le cause dei rinvii sono da imputare al Covid-19 e alla scarsa reperibilità di microchip, che come ben sappiamo stanno avendo impatti nell'industria videoludica in generale.