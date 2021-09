Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21: presto in Italia i nuovi smartphone economici con ricarica rapida

In arrivo anche in Italia a partire dalla prima settimana di ottobre, gli smartphone di fascia medio bassa Vivo Y33S, Vivo Y21S e Vivo Y21 sono accomunati da ricarica rapida da 18 W, batteria da 5000 mAh, doppia SIM, sensore per le impronte digitali laterale e, purtroppo, anche dalla connettività LTE 4G. Inoltre il Vivo Y33S e il Vivo Y21S hanno in comune svariate caratteristiche, anche se il secondo risulta più piccolo, con una diagonale uguale a quella del Vivo Y21.

Vivo Y33S Il Vivo Y33s è il modello di punta, l'unico con schermo FHD+ Il più costoso, con un prezzo di 269 euro, è il Vivo Y33S che equipaggia un SoC Mediatek Helio G80, 8 GB di memoria espandibile in modo virtuale e 128 GB di storage. Sfoggia inoltre lo schermo più grande della tripletta con un LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD +, senza dubbio sufficiente a garantire una buona definizione. Di seguito le specifiche tecniche del VIVO Y33S: Scheda tecnica Vivo Y33S SoC: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 Schermo: LCD da 6,58 pollici FHD+/li>

LCD da 6,58 pollici FHD+/li> Memoria: 8 GB (più 4 virtuali)

8 GB (più 4 virtuali) Storage: 128 GB (espandibile con microSD)

128 GB (espandibile con microSD) Connettività: 4G, WiFi dual band, Bluetooth 5, USB-C, NFC, dual SIM

4G, WiFi dual band, Bluetooth 5, USB-C, NFC, dual SIM Sensore impronte digitali: laterale

laterale Fotocamere: anteriore 16 MP f/2.0, principale 50 MP f/1,8, Super Macro 2 MP f/2.4, sensore di profondità 2 MP f/2.4

anteriore 16 MP f/2.0, principale 50 MP f/1,8, Super Macro 2 MP f/2.4, sensore di profondità 2 MP f/2.4 Batteria: 5.000 mAh, ricarica rapida 18W

5.000 mAh, ricarica rapida 18W Sistema operativo: Android 11 con Funtouch OS 11.1

Android 11 con Funtouch OS 11.1 Colori: Mirror Black, Midday Dream

Mirror Black, Midday Dream Dimensioni: 164,26 x 76,08 x 8 mm

164,26 x 76,08 x 8 mm Peso: 182 grammi

182 grammi Prezzo: 269 euro

VIVO Y21S Il Vivo Y21s ha lo stesso processore e la stessa fotocamera principale del Vivo Y33s, ma ha uno schermo con definizione inferiore In quanto a dotazione il Vivo Y21s, in arrivo sempre a inizio ottobre ma con un prezzo di 229 euro, è piuttosto simile al modello di punta della serie. Monta infatti lo stesso SoC MediaTek Helio G80 e gli stessi 128 GB di memoria, rinunciando però alla tecnologia NFC e accontentandosi di 4 GB di memoria e di uno schermo con risoluzione HD+. Non rinuncia però alla fotocamera frontale di buon livello, con quella principale da 50 MP, e al Night mode su entrambe le fotocamere. Di seguito le specifiche tecniche del VIVO Y21S: Scheda tecnica Vivo Y21S SoC: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 Schermo: LCD da 6,51 pollici HD+/li>

LCD da 6,51 pollici HD+/li> Memoria: 4 GB

4 GB Storage: 128 GB (espandibile con microSD)

128 GB (espandibile con microSD) Connettività: 4G, WiFi dual band, Bluetooth 5, USB-C, dual SIM

4G, WiFi dual band, Bluetooth 5, USB-C, dual SIM Sensore impronte digitali: laterale

laterale Fotocamere: anteriore 8 MP f/2.0, principale 50 MP f/1,8, Super Macro 2 MP f/2.4, sensore di profondità 2 MP f/2.4

anteriore 8 MP f/2.0, principale 50 MP f/1,8, Super Macro 2 MP f/2.4, sensore di profondità 2 MP f/2.4 Batteria: 5.000 mAh, ricarica rapida 18W

5.000 mAh, ricarica rapida 18W Dimensioni: 164,26 x 76,08 x 8 mm

164,26 x 76,08 x 8 mm Sistema operativo: Android 11 con Funtouch OS 11.1

Android 11 con Funtouch OS 11.1 Colori: Purist Blue, Obsidian Black, Nebula Blue

Purist Blue, Obsidian Black, Nebula Blue Peso: 182 grammi

182 grammi Prezzo: 229 euro