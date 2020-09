Voti di Famitsu: tanti giochi medi nelle recensioni di questa settimana

Tanti giochi medi nelle recensioni del numero 1658 di Famitsu, dove è difficile trovare qualcosa che spicchi davvero. I titoli migliori del mese sono la visual novel Bilshana Senki: Genpei Hika Musou per Nintendo Switch e il gioco di baseball Pro Yakyuu Famista 2020 per PS4 e Nintendo Switch, che hanno strappato un 33/40. Peccato che difficilmente li vedremo dalle nostre parti. Bene anche Atomicrops e PGA Tour 2K21 con i loro dignitosi 32/40. Per il resto c'è poco altro da segnalare.

Vediamo quindi l'elenco completo dei voti e viviamo felici: