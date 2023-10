Warhammer Quest: licenza in scadenza, presto rimosso da Steam

Gli sviluppatori di Warhammer Quest hanno annunciato che presto il gioco sarà rimosso da Steam per un motivo molto semplice: la scadenza della licenza ufficiale. Ne hanno quindi approfittato per mettere il gioco in sconto e ringraziare la comunità.

Warhammer Quest è un adattamento videoludico dell'omonimo gioco da tavolo. Purtroppo, come capita a praticamente tutti (o quasi) i giochi su licenza, allo scadere di quest'ultima gli editori possono solo rinnovarla o rimuovere i giochi dalla vendita. Solitamente la prima opzione viene praticata quando le vendite giustificano ancora la presenza nei negozi. Non deve essere questo il caso di Warhammer Quest, per cui è stata scelta la seconda via.

Naturalmente chiunque lo abbia acquistato potrà continuare a scaricarlo e giocarci. Il supporto continuerà a esserci e i server non saranno rimossi, almeno per il momento. Soltanto, il gioco non sarà più acquistabile.

Quindi niente dissapori tra Games Workshop e l'editore Chilled Mouse, con quest'ultimo che, anzi, ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con la compagnia di Warhammer, che oltretutto ha sempre interpretato gli accordi con grande generosità.

La rimozione di Warhammer Quest avverrà "a breve" e seguirà quella di Warhammer 40.000: Space Wolf, avvenuta il 12 ottobre 2023. Lo scorso anno sono stati rimossi Warhammer 40.000: Regicide e Age of Sigmar: Champions.

Se vi interessa acquistare Warhammer Quest, andate sulla pagina Steam