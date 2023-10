GTA 6 uscirà anche su Nintendo Switch 2, secondo una voce di corridoio

Voci su voci

L'erede di Switch farà girare GTA 6?

La voce arriva da 'Necro' Felipe di Universo Nintendo, che già in passato ha riportato informazioni sul mondo della casa di Mario poi confermate. Il giornalista non ha specificato la provenienza della notizia, lanciata come risposta a un post su X, ma non è conosciuto come qualcuno che le spara grosse.

GTA 6 su Nintendo Switch 2 sarebbe un bel colpo per la nuova console di Nintendo, che del resto avrà anche altre serie precluse alla generazione attuale, come quella Call of Duty (grazie ad accordi stretti con Microsoft).

Difficile dire come potrebbe girare GTA 6 su Nintendo Switch 2, considerando che non sappiamo nulla di certo né sulla console, né sul gioco di Rockstar Games. Comunque sia immaginiamo che il successo di Nintendo Switch potrebbe aver spinto Take-Two e Rockstar Games a considerare anche le piattaforme di Nintendo per i loro prossimi lanci.

Naturalmente è giusto specificare che siamo di fronte all'ennesima voce di corridoio, che nel caso mescola due degli argomenti caldi del periodo, che stanno generando entrambi innumerevoli indiscrezioni e speculazioni. Non c'è quindi niente di confermato, anche se speculare su di un GTA per Nintendo Switch 2 non è affatto male.