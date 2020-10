Watch Dogs: Legion, la campagna virale compare per errore sulla stampa generalista

La campagna virale di Watch Dogs: Legion, Milano Resiste, è comparsa per errore sulla stampa generalista, nella fattispecie su almeno un paio di importanti quotidiani online.

Alla ricerca di foto di Milano durante questo periodo, le testate hanno pubblicato le immagini della campagna di Watch Dogs: Legion realizzata in collaborazione con TVBoy, senza però sapere di cosa si trattasse.

Naturalmente si tratta di un gran bel colpo per la divisione italiana di Ubisoft, che in questo modo ha portato a casa una notevole visibilità extra, facendo fruttare al meglio l'investimento compiuto.

Come già riportato, "Milano Resiste" è la scritta che campeggia sui manifesti affissi negli spazi pubblicitari sparsi per il centro di Milano. Un messaggio importante e incoraggiante che potrebbe anche restare anonimo, ma un QR code alla base del manifesto porta direttamente chi lo inquadra con uno smartphone a svelare l'arcano.

Il videogioco in questione è Watch Dogs Legion, come si evince anche dal logo che sostituisce la M di Milano e che, seppur lontanamente, ricorda anche il profilo dell'inconfondibile e maestoso Duomo. E il nesso con l'attualità, soprattutto per le migliaia di appassionati di videogame, è piuttosto immediato.