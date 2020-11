Watch Dogs: Legion va finalmente a 60 fps sui PC di fascia alta

Watch Dogs: Legion ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento da Ubisoft che, tra le altre cose, riesce finalmente a far andare il gioco a 60 fps costanti su PC, ma a patto di avere un hardware veramente di alto profilo.

Se non altro, si tratta di un passo avanti che rende un po' meno paradossale la situazione verificatasi nei primi giorni di lancio: Watch Dogs Legion su PC sembrava infatti impossibilitato ad andare a un frame-rate costante anche su configurazioni veramente impressionanti, cosa che palesava un qualche problema di ottimizzazione delle risorse.

La patch 2.20, come riporta DSOGaming, incrementa le performance in media dell'8-9% secondo il benchmark interno al gioco, risolvendo alcuni inconvenienti emersi in precedenza su PC anche su configurazioni particolarmente potenti.

Secondo le prove effettuate direttamente dal sito in questione, nei setting Very High con un Intel i9 9900K con 16GB di RAM e Nvidia RTX 2080 Ti, il gioco ottiene effettivamente una decina di frame al secondo in più (un minimo di 98 fps e una media di 118 fps rispetto agli 81 e 109 registrati in precedenza), ma chiaramente si tratta di un caso limite.

Interessante notare, però, che Watch Dogs: Legion può sostenere i 60 fps costanti a 3328×1872 con DLSS Quality e setting Very High. Situazione nella quale, anche nelle fasi di guida, a quanto pare il frame-rate non scende mai sotto i 62 fps. Sembra che il gioco sia limitato in particolare dalla frequenza della RAM su PC, per cui si notano differenze sostanziali tra DDR4 a 2666, 3000, 3600 o 3800 MHz.

Sul fronte console, abbiamo visto il video confronto di Digital Foundry tra la versione PS5 e Xbox Series X del gioco, mentre Ubisoft ha annunciato che la modalità online è stata rinviata all'inizio del 2021.