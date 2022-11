WB Games assume per il suo prossimo gioco AAA: potrebbe avere componenti multigiocatore

Lo sviluppatore di Gotham Knights, WB Games Montreal, sta continuando ad assumere personale per il suo prossimo progetto AAA e l'ultima serie di annunci di lavoro suggerisce che potrebbe includere delle componenti multigiocatore.

Una delle posizioni aperte è quella di Senior Concept Artist, che parla di "un prossimo titolo AAA per console", mentre l'annuncio di lavoro per un Senior Gameplay Programmer indica che il candidato deve aver "lavorato in precedenza con Unreal Engine e l'architettura multigiocatore".

Abbiamo sentito parlare per la prima volta del nuovo progetto di WB Games Montreal a gennaio, quando ha pubblicato una serie di nuove offerte di lavoro, tra cui quella per un Senior Gameplay AI Programmer. Al momento non si sa molto altro sul gioco, anche se quest'ultima serie di offerte di lavoro ci dà almeno un'idea di ciò che potrebbe essere in produzione.

Robin di Gotham Knights

WB Games Montreal ha da poco pubblicato Gotham Knights e anche quest'ultimo titolo include una modalità multigiocatore, quindi è possibile che l'intenzione del team sia di continuare in questa direzione.

È anche possibile, però, che il team voglia in realtà cambiare completamente stile, proponendo qualcosa di molto meno single player e più fondato sull'online e sul competitivo. Per ora non sappiamo altro quindi si tratta solo di speculazioni.