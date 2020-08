WiiBoy Color è un Nintendo Wii con la forma e le dimensioni di un GameBoy Color

WiiBoy Color è la favolosa mod che ha infilato un Nintendo Wii all'interno di una console dalla forma e dalle dimensioni che ricordano quelle di un GameBoy Color. Il tutto, però, è dotato di uno schermo da 3,5 pollici in grado di valorizzare la grafica della storica console di Nintendo.

L'opera, creata dall'utente GingerOfOz, è stata creata completamente a mano, utilizzando una stampante in 3D per creare il case della console. Il resto lo ha fatto la scheda madre del Nintendo Wii, sufficientemente piccola da stare all'interno di una console di queste dimensioni.

È bastato spostare alcune funzioni e riprogrammare il sistema operativo in modo da non aver bisogno del lettore DVD, per funzionare correttamente con la maggior parte dei giochi disponibili per Wii.

Il software, invece, gira su di una chiavetta USB nascosta all'interno della console. Grazie a questa configurazione è possibile far girare i giochi Wii sullo schermo 480p, IPS e da 3,5 pollici montato sul fronte del WiiBoy Color. Per far funzionare il tutto c'è stato bisogno di un hack che consente di usare un controller per GameCube al posto dei controlli di puntamento dei Wii Mote.

Due Stick analogici, messi in posizione sfalsata, competano uno schema di comandi che non sembra comodissimo, ma è funzionale. La console è disponibile per un costo Premium, per via del tanto lavoro necessario per la sua realizzazione. Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo, mentre qui sotto c'è un video che mostra il WiiBoy Color in azione.

Cosa ne pensate?