Windows 11: presto la risoluzione della webcam sarà personalizzabile?

Al momento, la funzionalità non è attiva di default e richiede l'utilizzo di strumenti come ViVeTool, un software open-source che permette di abilitare funzioni nascoste all'interno di Windows. Una volta attivata, la nuova opzione consente di impostare una risoluzione specifica per la webcam oppure di lasciare che sia Windows a scegliere quella ideale in automatico, in base al contesto e allo scopo di utilizzo.

Microsoft sembra essere al lavoro su una nuova funzionalità per Windows 11 che potrebbe dare agli utenti un maggiore controllo sulla risoluzione delle proprie webcam. La scoperta è stata fatta all'interno di una delle ultime build rilasciate agli Insider nel canale Canary, dove gli utenti più audaci possono testare in anteprima le novità del sistema operativo.

Come cambiare la risoluzione della webcam

Dagli screenshot trapelati, sembra che il software combini impostazioni che riguardano risoluzione e frame rate, offrendo diverse opzioni predefinite tra cui scegliere. Non è chiaro se sarà possibile specificare combinazioni personalizzate, ma al momento l'unica immagine disponibile mostra un menu a tendina con una sola scelta.

Lo screenshot della finestra che dovrebbe permettere di cambiare risoluzione alle webcam

È importante sottolineare che, trattandosi di una funzionalità in fase di test, non è garantito che arriverà alla versione stabile di Windows 11. Microsoft potrebbe decidere di abbandonare il progetto o di modificarlo in modo significativo prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, la scoperta indica che l'azienda sta esplorando nuove opzioni per migliorare l'esperienza utente e offrire maggiore controllo sulle periferiche.

Per coloro che desiderano provare la nuova funzionalità in anteprima, è necessario scaricare la build 27744 (o più recenti) di Windows 11 Insider Canary, scaricare ViVeTool da GitHub e seguire le istruzioni per abilitare l'opzione tramite prompt dei comandi con il comando vivetool /enable /id:52142480. A quel punto basterà riavviare il sistema operativo, andare in Fotocamere dentro il menu Impostazioni > Bluetooth e dispositivi, scegliere la webcam e cliccare su "modifica". Per disabilitare il tutto, invece, riaprite il prompt dei comandi, navigate di nuovo alla cartella in cui avete estratto Vive Tool e digitate vivetool /disable /id:52142480.

La possibilità di modificare la risoluzione della webcam potrebbe rivelarsi utile in diverse situazioni, ad esempio per migliorare la qualità delle videochiamate o per ridurre il consumo di banda durante le videoconferenze senza usare app di terze parti. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre Microsoft ha ribadito che Windows 11 non girerà su PC più vecchi, consigliandovi di comprare un nuovo PC quando finirà il supporto a Windows 10.