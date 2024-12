Epic Games Store regalerà un gioco gratis al giorno nel periodo natalizio per un leak, ecco quando inizieranno

Il fatto che il gioco gratuito della prossima settimana di Epic Games Store sia al momento sconosciuto lo lasciava già supporre, ma nelle ore scorse il noto leaker Billbil-kun, ormai diventato quasi una certezza su questi argomenti, ha fatto capire che il periodo dei giochi gratis ogni giorno da parte dello store sta per tornare anche per questo Natale.

Ormai si tratta di una vera e propria tradizione: ogni anno, intorno al periodo natalizio e come in una sorta di calendario dell'avvento, Epic Games Store regala un gioco al giorno gratuito per tutti, che viene solitamente svelato nel momento stesso in cui viene messo a disposizione, rappresentando così delle simpatiche sorprese da scoprire ogni giorno.

Dal momento in cui il titolo viene messo a disposizione sullo store si hanno 24 ore di tempo per riscattarlo, prima che venga poi sostituito dal gioco successivo, per un totale di circa due settimane di regali che possono tradursi in una dozzina o più di giochi gratis da collezionare su Epic Games Store.