WWE 2K22: trailer su 2K Showcase e modalità MyRise

WWE 2K22 si mostra oggi in un nuovo trailer che svela 2K Showcase e MyRISE, con il racconto della Superstar Rey Mysterio e dei suoi 20 anni di carriera in WWE e alcuni elementi delle storyline uniche per le divisioni maschile e femminile disponibili in MyRISE, la modalità Carriera del gioco.

I 2K Showcase sono elementi del gioco concentrati sulle star storiche presenti nel roster di WWE 2K22, che seguono la loro carriera in maniera "interattiva. In particolare, nel 2K Showcase di Rey Mysterio, i giocatori affrontano avversari leggendari come Eddie Guerrero, The Undertaker e Shawn Michaels, così come Superstar attuali, tra cui The Miz e Dolph Ziggler.

In queste sezioni del gioco si assiste a una commistione tra narrazione, realtà e gameplay, passando da momenti di gioco vero e proprio a scene d'intermezzo create con la grafica dell'engine fino a filmati storici dal vivo, utilizzando la nuova tecnologia Slingshot di 2K.

MyRISE è invece una sorta di modalità Carriera all'interno di WWE 2K22: con questa, i giocatori hanno l'opportunità di sperimentare il viaggio di una Superstar WWE, dagli umili inizi di un Rookie al WWE Performance Center alla sfida di diventare una Superstar, per essere immortalato come una Leggenda WWE. Con storyline uniche per la divisione maschile e femminile disponibili, i giocatori incontreranno una serie di Superstar e Leggende WWE mentre intraprendono il viaggio.

Proprio nei giorni scorsi è stata svelata la lista completa dei lottatori presenti all'interno di WWE 2K22, dopo il trailer che ha presentato la Deluxe Edition e i suoi contenuti.