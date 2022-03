Elden Ring: giocatore uccide boss con un solo incantesimo per mostrare che la magia è troppo potente

Un giocatore di Elden Ring ha ucciso un potente boss usando un solo incantesimo per dimostrare che la magia è troppo potente. Buona parte della comunità nata intorno all'ultima fatica di FromSoftware concorda con lui.

Come potete vedere nel video allegato al post pubblicato su Reddit, diventato popolarissimo in poche ore, la magia riesce effettivamente a sconfiggere un boss gargoyle, molto pericoloso nel medio gioco, il Black Blade Kindred, senza impegnare troppo il giocatore.

In effetti l'attacco non richiede chissà quale abilità e il boss viene annientato nel giro di pochi secondi, senza causare grossi danni al personaggio, che emerge vittorioso dallo scontro. Ribadiamo che il Black Blade Kindred non è un boss facile da abbattere in condizioni normali, quindi il giocatore in questione non è andato a cercare un nemico semplice tanto per fare scena.

Sarà interessante vedere la risposta di FromSoftware a questa e ad altre annotazioni della comunità, considerando anche i giudizi positivi ricevuti dal post.

Nel frattempo Elden Ring rimane una hit incredibile, che potete giocare su PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.