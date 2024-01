Xbox: l'annuncio del Developer_Direct avverrà oggi? Indizi da due noti insider

Nuovo showcase entro la fine di gennaio?

Klobrille, inoltre, si aspetta che lo showcase andrà in onda intorno al 25 gennaio e che l'evento potrebbe risultare persino migliore dell'edizione dello scorso anno. Afferma di non avere nessuna informazione su un possibile nuovo shadow drop in stile Hi-Fi Rush per il nuovo gioco di Double Fine, ma che a suo avviso l'evento sarà interessante per i giochi mostrati, in particolare le produzioni dei team proprietari, e per il nuovo format adottato da Microsoft per la presentazione.

Chiaramente prendete il tutto con le pinze in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Microsoft, che potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore o giorni.